新豐福龍宮酬神台設月環燈 分享食藝與神農的故事

2019-08-29 13:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉福龍宮流傳神農大帝體恤信眾而同意更改祭祀時間、借滿月為居民照路，當地福興社區參與社區總體營造以「食藝復興‧神農再造」為主題，規劃了一系列食藝與神農體驗課程，同時改造福龍宮酬神台設置「鏡像水月」月環燈，分享在地的溫馨故事。

新豐鄉福興社區參與縣府推動社區生活藝術行腳計畫，今天舉行成果發表會及月環燈點燈儀式。文化局表示，該計畫由新竹在地設計師林高正、劉威廷與廖苡秀團隊，聆聽與收集福興社區居民改造公共空間需求與意見後，以「食藝復興‧神農再造」為課程主軸，規劃十堂食藝與神農體驗課程。

課程包含認識社區生態資源的「嚐百草」、陶器製作、醃漬風土小食等，居民們也在「社區藝術願景論壇」中，分享希望改造福龍宮酬神台公共空間、分享在地的種種故事。

福興村逾百年歷史的溪南福龍宮主祀五穀神神農大帝，神農大帝誕辰祭祀一般在農曆4月26日舉行，但當地流傳，過去在農業時代路燈較少，不少居民前往看戲時發生意外，居民便提議將祭典提前10天至4月16滿月時日舉行，以便有充足的月光可為居民照路；經過焚香祝禱、擲筊後，神農大帝也允諾了更改祭祀時間。

因此，福興社區裝置藝術便以此故事為創作靈感，為福龍宮酬神台上方設置「鏡像水月」月環燈，希望神農大帝體恤信眾的故事，能如同溫柔的月光一樣悠遠綿長傳頌。

縣長楊文科表示，「鏡像水月」月環燈是一座有故事的社區藝術裝置，由居民與藝術家協力完成，歡迎大家一起來重新發現生活美學，瞭解自己社區的文化、歷史。

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