醫病》牧師夫妻雙雙檢出肺腺癌 原因竟是騎車40年從不戴口罩

2019-08-29 13:11

〔記者湯世名／彰化報導〕67歲牧師王武聰與64歲的牧師娘陳希明，平日生活簡單，以機車代步在台中市區穿梭訪友；夫妻倆平日注重健康，且每年都在醫院做高階健康健查，但過去騎車不戴口罩的習慣，四十年來如一日，去年雙雙檢出肺腺癌早期，所幸經醫師以3D影像單孔胸腔鏡手術，順利清除肺腺癌病灶，夫妻倆在手術後，不但騎機車出入一定要戴口罩，還開始一週安排幾天到戶外空氣良好的地方休息。

王武聰於2016年低劑量胸部電腦斷層檢查，發現右上肺葉有0.85公分結節，去年胸部電腦斷層發現右上肺結節增大至1.18公分；經彰化基督教醫院胸腔外科主任王秉彥以手術切除，術後病理檢查確診為肺腺癌早期。

牧師娘陳希明同樣在2013年的例行高階健檢中，透由低劑量電腦斷層檢查發現左下肺有一結節，2016年電腦斷層掃描檢查發現結節已成長到1公分，去年在健檢中發現左下肺結節縮小為0.9公分，但密度增厚，經醫師評估後建議手術切除，但她仍認為小結節只需持續追蹤即可，而不願手術，直到先生手術後確定為肺腺癌，她才於今年3月接受手術切除左下肺結節，術後同樣經病理檢驗確診為肺腺癌早期。

王秉彥表示，肺癌早期沒有明顯症狀，多是藉由健康檢查發現。衛福部公布2017年癌症死亡人數統計，肺癌死亡人數為9235人，死亡率高居所有癌別第一，連續8年居冠。王姓夫婦都在複合室手術室定位造影，再進行3D影像單孔胸腔鏡手術，順利切除肺內的病灶，手術非常順利，術後也很快恢復良好生活品質。

他提醒吸菸、曾罹患肺結核或其他肺部慢性疾病者、長期暴露空汙菸害等致癌環境，或者有肺癌家族病史者，都是罹患肺癌的高危險群，這類民眾應自主定期接受肺癌篩檢。

王武聰夫婦在這次的手術過後，不但騎機車出入一律戴口罩，也開始一週安排幾天到戶外空氣良好的地方休息。他還呼籲肺癌高危險群民眾，要定期接受檢查，尤其是低劑量電腦斷層掃描；如果發現有腫瘤也不用緊張，平常心看待，聽醫師的話接受手術治療，不但順利而且無痛苦。

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