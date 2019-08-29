醫病》當歸人參促使癌細胞增生？ 中醫師這樣說

2019-08-29 13:05

〔記者萬于甄／台南報導〕近年許多網路文章會分享乳癌患者不能吃當歸、人參，否則癌細胞容易轉移，奇美醫學中心中醫部中醫師王瑜婷表示，其實這是萃取物研究結果的過度解釋，實務上無法將細胞研究結果完全等同對人體的療效，使用中藥處理癌症時，還是要依據病友的體質狀態來下處方。

王瑜婷說，患者在使用中藥前，應了解自己的腫瘤期別外，也要了解自己的體質、知道偏方藥材的性質功效，像是門診常被詢問的白花蛇舌草、薑黃、牛樟芝、憂遁草、南非葉及諾麗果等，雖多半具有清熱解毒、活血化瘀，但單一種藥材對癌症治療效果卻非萬用靈藥。

此外，近年不少乳癌病友聽聞當歸與人參，就會害怕，擔憂當歸與人參會導致癌細胞增加或轉移，王瑜婷表示，這是萃取物研究結果的過度解釋，不同的萃取方式所得之萃取物，對腫瘤細胞株影響不盡相同，雖部分會造成細胞增生，但也有可能將細胞引導至凋亡或者進入靜止期。

王瑜婷認為，細胞研究探討的多是藥物中成分在細胞中的運作機制，但人體是多種細胞並存的複雜環境，變數也大，因此實務上無法將細胞研究結果，完全套用到對人體的療效，而使用中藥處理癌症，仍要依據患者的體質狀態而定。

網路、民間口耳相傳的抗癌偏方不勝其數，中醫在門診時常遇到腫瘤、癌症患者為尋求療效，聽信一些坊間的抗癌偏方服用，王瑜婷強調，患者若對藥理作用不熟悉的藥材或特殊食材，應向專業中醫師及藥師諮詢，才是真正對健康負責任的作為。

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