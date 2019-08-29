國際技能競賽成績亮眼 蘇揆指示台灣選手參加國慶車隊遊行

2019-08-29 12:23

〔記者李欣芳／台北報導〕俄羅斯喀山27日舉辦的「第45屆國際技能競賽」落幕，台灣選手在青年組拿下5金、5銀、5銅及23優勝，團隊成績在63個參賽國中名列第4；青少年組則獲得4銀、1銅的佳績。行政院長蘇貞昌今天主持院會時指示，這些年輕國手們在國際技能競賽中獲得好成績，他已經指示在今年的國慶典禮裡，首次安排他們參加英雄車隊遊行，希望能給予台灣技能英雄最大肯定與鼓勵。

蘇貞昌表示，每2年舉辦1次，被稱為技職界奧運的「第45屆國際技能競賽」前天落幕，今年出發前蔡總統親自授旗，並由勞動部長許銘春率我國58位技職國手至俄羅斯參賽，不但在「青年組」拿下5金5銀5銅和23優勝，在63個參賽國名列第4，奪牌數與獲獎數也超越前一屆，在今年首度辦理的「青少年組」，我國也獲得4銀1銅佳績，表現相當亮眼。他要在此特別恭喜。

蘇貞昌說，教育的目的，就是讓每一個孩子都能適性學習，找到自己獨特的定位，成就每一個孩子。以前總是說「萬般皆下品，唯有讀書高」，但其實每個孩子都有不同的特質，有的長於文法、有的擅於理工，有的則是在技能領域超強。

因此，蘇貞昌表示，這幾年來，我們為了未來產業發展及轉型需要，特別重視技職教育，今年6月勞動部就全面提高各種技能競賽的獎金，以激勵並增加青年及青少年投入技能學習的意願。

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