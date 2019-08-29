健保利用AI揪異常 頭部電腦斷層竟4成與疾病無關

2019-08-29 11:39

〔記者林惠琴／台北報導〕人工智慧（AI）應用廣泛，也發展在健保揪異常上！衛福部健保署今日公布利用AI輔助判讀發現，今年1至6月醫院門診執行電腦斷層（CT）、磁振造影（MRI）共計2.3萬件主診斷都屬於頭痛、表淺傷等初級照護，且以頭部CT檢查報告來看，約4成結果與疾病無直接相關，可能是醫師為排除疾病或確認治療後追蹤，但也可能是不必要的檢查。

健保署醫審及藥材組視察賴秋伶表示，健保開辦以來，收載全國性醫療費用申報數據包含每年門診3.6億件、住診344萬件，2014年起更鼓勵特約醫療機構上傳檢驗檢查等非結構化文字型、影像報告，截至今年7月已收載24.7億筆，資料量非常龐大。

賴秋伶指出，以往醫療機構的相關申報資料會經醫藥專家評估檢驗檢查的必要性，確保合理給付醫療費用，但隨著科技進步，健保署也應用AI技術、建置自然語言處理（NLP）模型協助審查，可從過去人工處理平均每筆需時4分鐘降至0.25秒，且準確率可達到99%。

健保署初步應用於放射診斷檢查報告分析就有新發現，賴秋伶說明，以去年第4季14萬筆頭部CT檢查報告為例，結果顯示約4成檢查結果與疾病無直接相關，研判可能是醫師為排除疾病或確認治療後追蹤所致，但也有可能是不必要的檢查。

此外，分析今年1至6月醫院門診執行CT、MRI檢查總計約78.1萬件，其中，約2.3萬件主次診斷都屬於相對輕症的初級照護，以頭痛3494件最多，其次是表淺傷2442件，再來是頭暈及目眩1978件，其他尚有骨關節炎、下背痛、腹痛、咳嗽…等。

健保署長李伯璋強調，站在醫師的立場，應該是認為病人需要而開立檢查單，該署當然尊重專業，只是也擔心會不會有過度防禦性醫療而涉及不必要的檢驗檢查，為避免民眾接觸不必要輻射風險，因此也會將AI分析的相關數據，包含哪些醫院、哪些醫師用量高於平均值回饋給醫院，以利院方管理，也使健保資源獲得更妥適的利用。

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