高鐵中秋疏運期再加開6班列車 8/31開放旅客訂票

2019-08-29 11:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司今表示，中秋節假期疏運期間（9月12日至16日）旅客預購情況踴躍，為加強服務旅客返鄉及旅遊需求，經檢視運能調度後，疏運期間決定再加開南下4班、北上2班列車，並於8月31日凌晨0點起開放購票。

台灣高鐵公司為方便尚未訂位的旅客規劃行程，每日於企業網站公布疏運期間，標準車廂對號座熱銷車次資訊，旅客可於購票前先行上網查詢。根據高鐵公司統計：截至今日上午8點止，中秋疏運期間累計預訂對號座車票達23萬餘張，熱銷車次時段包含南下9月12日下午3點後、9月13日下午1點30分以前；北上9月15日上午9點15分後。

高鐵公司這次再加開6班列車，包含9月12日1315次中午12點50分、1691次晚間9點10分，9月13日1607次上午7點10分、1307次上午8點50分由南港站發車南下。北上2班列車則為9月15日1306次上午8點45分、1308次上午9點45分由左營站發車。高鐵公司表示，旅客多利用高鐵網路訂位系統、T Express手機購票系統、便利商店訂取票，到站即可直接搭車。

高鐵今年中秋節疏運期間，總計加開149班次列車（南下69班、北上80班），5天共869班次列車提供旅運服務。考量連假收假日北上晨間時段對號座需求較自由座高，9月15日部分車次減少自由座車廂，僅剩第11、12車為自由座車廂，其他時段各車次則依旅運需求仍規劃提供3至5節自由座車廂。

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