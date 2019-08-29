台中水湳新地標豎琴斜張橋 獲勞動部「公共工程金安獎」

2019-08-29 10:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中水湳新地標、西屯區中科路銜接水湳經貿園區的豎琴式斜張橋，榮獲勞動部「108年職業安全衛生優良公共工程」金安獎。建設局長陳大田今表示，將持續爭取行政院公共工程金質獎、市府金安心獎，朝「三金」目標努力。

中科園區與水湳經貿園區間隔著台74線，市府為縫合兩園區，規劃「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，並以景觀斜張橋跨越台74線，Ａ型橋看起來像「少女的祈禱」，斜張設計像豎琴，整體像「少女彈豎琴」，也像弓箭蓄勢待發，前市長林佳龍時期動工。

建設局說，斜張橋鋼構主塔高達72公尺，施工採夜間封閉道路方式進行橋梁吊裝，具高度困難性及挑戰性。除要求相關單位落實各項風險評估管控、加強檢查機制，嚴格遵守職安規定外，也不定期派員辦理職業安全衛生督導，確保勞工及人員作業安全。

建設局指出，這項工程於設計階段實施風險評估、選用安全工法、合理編訂安全衛生設施圖說規範及經費；施工階段則引進建築資訊模型（BIM）模擬各項施工步驟、施工動線，預先檢討評估施工風險。

其中，鋼構主塔採用最高規圓盤系統式施工架搭設，台74線中清地下道則設置臨時防護底板，確保行車安全。施工期間並落實「5S」（整理Seiri、整頓Seiton、清掃Seiso、清潔Seiketsu、素養Shit-Suke）管理模式，健全勞工作業環境，締造零職災紀錄。

陳大田表示，水湳豎琴式景觀斜張橋工程屬於高風險性作業，此次獲得勞動部職安署「金安獎」肯定，將持續著重工程品質及工程安全，再爭取今年度行政院公共工程金質獎、市府金安心獎。

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