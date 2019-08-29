「雪白美人」嚴重貧血 原來是「它」惹的禍

2019-08-29 09:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕35歲的蘇小姐皮膚白皙，被朋友讚為「雪白美人」，其實她因工作忙碌，飲食不正常，還有便秘的困擾，某天上班時，彎腰撿拾地上物品起身後，忽然頭暈目眩，到台北慈濟醫院就診，發現蘇小姐因痔瘡造成長期慢性失血，血色素只有3.2gm/dl（女性標準值12.0gm/dl），有嚴重貧血現象，轉診到大腸直腸外科主任蕭光宏以「組織凝集儀痔瘡切除術」為蘇小姐切除痔瘡，住院一天即出院，恢復狀況良好，血色素漸漸回升，不再臉色蒼白。

蕭光宏指出，肛門很常見的疾病，雖然不是嚴重的疾病，卻對生活造成困擾，痔瘡可分內痔及外痔，內痔組織擁有豐富的血管，所以有鮮紅色出血的症狀，但是痛覺神經較少；外痔的痛覺神經敏銳，血流不若內痔多。

蕭光宏說，慢性便秘、長期腹瀉，或是因腹壓增大，例如過度用力解便或懷孕，都是造成痔瘡的可能原因；而不正確的排便習慣，更是關鍵成因。

他建議痔瘡患者應多攝取膳食纖維，並多喝開水來防止便秘；如廁時只要前一段糞便排出來就算完成，不需為了排更乾淨而過度用力或是上廁所時間過久，更應該專心如廁，避免閱讀書報或是滑手機。

痔瘡的治療方式依病情嚴重程度而不同，當內痔變成大出血或脫出，且藥物治療無效時，嚴重影響生活品質，則建議採取手術治療。

院方採取的組織凝集儀（LigaSure）痔瘡切除術，是目前成效佳且預後良好的治療方式，手術的原理是將血管與組織先凝結再切割，手術過程快速且出血量少，不需過度使用電燒燒灼止血，或是過度縫合止血。

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