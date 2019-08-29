空氣不佳戴口罩 高環局教你怎麼選口罩

2019-08-29 09:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 空氣不佳，戴有用口罩最重要，市面上口罩琳瑯滿目，市府環保局表示， 可購買含有呼氣閥，且包裝標示可以過濾PM2.5，並具有國家標準認證的口罩，最重要是空氣不好時，減少戶外劇烈運動，減少吸進髒空氣的機會。

環保局表示，許多人在空氣不好的時候，會選擇戴上口罩，但口罩有很多小學問，對於一般大眾而言，以呼吸道容易過敏的患者，常常騎機車上下班的民眾，最需要戴口罩。

市面上口罩琳瑯滿目，依照不同的設計用途，大致上可分為棉布口罩、活性碳口罩、醫療用口罩、N95口罩等，主要用途不同，如棉布口罩用來隔絕「較大的灰塵」，通常用在打掃、保暖；活性碳口罩中的活性碳因為有許多細孔，主要用來吸附「異味或揮發性氣體」，如加油站打工、噴漆作業等，有異味濃厚的工作，就可配戴活性碳口罩。

環保局指出，醫療用口罩用來阻隔「飛沫病毒、細菌傳染」，可阻擋8至9成的飛沫，感冒或要預防感冒等透過飛沫傳染的傳染病，就可以配戴醫療用口罩；N95口罩可阻擋超過95%的次微米顆粒，罹患空氣傳染病的病人如開放性肺肺結核，就必須待在醫院的負壓隔離室接受治療，醫護人員就必須配戴N95來照顧病人。

民眾最關心是這些口罩可以阻擋PM2.5嗎？環保局表示，除了N95口罩外，其餘口罩都因為PM2.5顆粒太小，沒辦法阻擋，不過戴上口罩，還是可以阻擋大部分較大的粒狀污染物，口罩還是有功用的。

至於戴口罩有哪些需要特別注意？環保局說，口罩設計必須跟臉部緊密貼合，空氣才會經過口罩過濾層進入人體，而不是經由接觸的隙縫；符合透氣、低呼吸阻抗功能，通常過濾功能愈好的口罩會愈「悶」，因此好的設計的口罩可以「不悶又過濾好」。

環保局說，如果預算足夠，想要有更好的防護，可以購買含有呼氣閥，且包裝標示可以過濾PM2.5，並且具有國家標準認證的口罩；如果預算不足，醫療用口罩或活性碳口罩，也可以避免大部分的大顆粒污染物。

環保局強調，最重要的是在空氣不好時，請減少戶外劇烈運動，就能減少呼吸進更多髒空氣的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法