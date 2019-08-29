08/29 各報重點新聞一覽

自由時報
李佳芬違建農舍賣了
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬昨表示，雲林農舍、農地已於二十二日完成交易，售價比當年購買農舍一千兩百萬元低，至於向內政部提出訴願，是為了保護買家權益。內政部也證實，已收到李佳芬與陳姓買家共同具名的「承受訴願書」，該訴願案將由陳姓買家承受，於近日依程序處理。
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追拒檢車 績優警摔車殉職
新北市汐止警分局警員薛定岳昨巡邏發現機車騎士紅燈左轉，接著加速衝逃，薛員奮勇攔查遭對方追撞摔車，送醫不治。肇逃騎士王耀德昨晚落網，承認肇事前吸食Ｋ他命，檢警將究辦毒駕、過失致死、肇事逃逸等罪責。
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吃生大蒜 可抗心血管疾病
已有許多研究指出，吃紅肉和蛋之後人體產生的氧化三甲胺容易造成心血管疾病，台大研究團隊成功開發出全球第一個「口服肉鹼耐量試驗」來測試人體的氧化三甲胺產能，研究發現吃葷比吃素產能多十倍，研究也建議，每天吃一瓣到三瓣的生大蒜可減少氧化三甲胺產生，改善心血管疾病。
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聯合報
安置出走不斷循環 5000街友沒有回家路
入夜後的台北街頭，人潮熙來攘往，炫彩奪目的霓虹燈背後，卻有另個滄桑世界，晚上十點過後的台北火車站、西門町，街友開始尋覓、打理過夜地方；這幕場景周而復始，十年如一日。統計顯示，二○○八年全台受理報案及查找的街友約三千人，二、三年前一度飆高到九千多人，去年人數雖減，但仍有五千多人流浪街頭，這只是登記「有案」的數據，實際上黑數更可觀。
蘇系橫著走？王閔生婉拒 綠立委徵召釀茶壺風暴
民進黨中執會原訂在昨天通過新一波艱困選區立委徵召案，因台北市議員王閔生婉拒，及新竹縣兩區的立委提名地方傳出反彈等因素，考量到提名的周延與完整性，在府院黨會議共識下推遲提名，黨主席卓榮泰勉為同意，中執會罕見因人數不足的理由「技術性流會」。
中國時報
國民黨通過黨員行為規範 脫黨參選開鍘 劍指郭王
鴻海集團創辦人郭台銘脫黨參選總統態勢日益明顯，國民黨中常會昨通過考紀會提報的「2020總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」，明訂只要脫黨參選，即開除或撤銷黨籍，違紀助選者也要視情節處分停權2年以下，最重可撤銷黨籍。
藍黨團強力反對 控綠極權又集錢 廢印花稅 全台22縣市都說NO
行政院廢除每年120餘億印花稅，最快下會期三讀。國民黨團強力反對，痛批「中央請客、地方買單」，藉此建立「極權又集錢」財政收支制度，藍15執政縣市首長昨共同聲明反對。而在蘇揆先前宣布時，財政部第一時間發函問卷發現，不分藍綠如台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦等執政的全台22縣市全都反對。
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新北市警員薛定岳追闖紅燈騎士，攔查遭嫌犯追撞（紅圈處），薛員倒地撞上分隔島送醫不治。（記者吳昇儒翻攝）
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台大醫學院教授吳明賢（中）和台大食科所教授沈立言（右二）團隊，成功開發出口服肉鹼耐量試驗方式。（記者簡惠茹攝）