響應政府秋冬國旅獎勵 高雄酒店推食宿優惠

2019-08-29 00:23

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〔記者張忠義／高雄報導〕交通部觀光局投入36億元經費，推動秋冬國民旅遊獎勵擴大計劃，補助時間為9月到12月，為此，高雄翰品酒店響應推出住房優惠活動，9月1日起週日至週五入住翰品酒店，凡國人自由行旅客透過官網訂房，每房房價由交通部觀光局補助1000元，結帳時就馬上現省1000元，讓高雄旅遊省很大。

同時，由於入秋是吃蟹的好時機，翰品酒店趁機也推出「秋蟹一泊二食饗宴」住房專案，入住即贈肥美秋蟹，期望能在9月淡季衝高客房業績。

林俊宇總經理表示，挑選肥美的紅蟳作成薑蔥粉絲煲，蟹油炸過加入蔥、老薑與蒜末及冬粉等燜炒收汁，肥美蟹肉讓人意猶未盡。搭配飯店港都茶樓餐廳的美味港飲點心，分量十足。

林俊宇總經理也提醒，此次獎助對象限國人散客，不分年齡每一身分證字號限用一次，週日至週五住宿一個晚上一間房間可依實際住宿房價折抵1000元。

至於參加公司行號、機關團體及旅行社安排之旅遊團體則不適用，另持住宿券也無法參加補助方案；獎助期間從9月1日到補助金額完畢為止，所有房型與住房專案都適用，惟週六、中秋節與國慶日連續假期不適用。

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