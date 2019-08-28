精選42家潮食尚餐廳 台北美食月將開跑

2019-08-28 21:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市商業處今年以「台北潮食尚」為主題，篩選出42家台北潮食尚餐廳，其中不乏受年輕人喜愛的網美店、高檔食材吃到飽餐廳、主打健康嚴選食材的燒肉店、創新台菜料理等，並結合12家無現金支付平台，在9月期間舉辦「台北美食月」，活動內民眾只要用支付平台付款就可參加抽獎。

商業處長高振源表示，活動透過網路蒐集評價高、網友一致推薦的餐廳，選出超過百家受好評的店，再由6位美食專家篩選出42家不同風格的推薦餐廳，希望透過活動，創造新話題，在9月美食月創造一波高潮。

經篩選的42家台北潮餐廳展現潮食尚多元特色，包含年輕人最喜愛的網美店、女孩最風靡的華麗甜點、高品質食材吃到飽餐廳、親子共樂DIY咖啡廳，甚至有歷久彌新的創新台菜料理。

樂埔町表示，他們是日、法結合的創意料理，餐廳元素以日本為主，但餐點做法式西餐為主，為支持台灣在地農業，料理全用當季台灣在地食材製成。

VVG Table好樣餐桌行銷副理金文宇表示，餐點為義法料理，也加入亞洲風味元素與在地材料，每道菜都有味覺、視覺亮點，像是桂丁雞使用台灣本土的優良雞肉，依循日本古老的「一夜干」手法，並上桌前輕煎至3分熟，吃起來會有刺身般的特殊口感。

店才開一年多卻受到網友好評的四時輕燒肉老闆逄博維表示，自己是燒肉愛好者，但每次吃完燒肉都會感到油膩，因此他把健康與燒肉結合，主打慢火燒烤，不但能保留食材的原汁原味，也不會產生過多油煙，多數燒肉店都是重口味，店內則是不事先醃製，食材需講究，客人吃完會覺得身體無負擔、不油膩。

台北美食月即日起至9月30日，只要動身前往42家潮食尚推薦餐廳，並將用餐照片分享到商業處粉絲團，就有機會獲得獎品，期間內在台北市3000家指定店面消費，再登錄美食月平台（https://bit.ly/2Po37VE），使用包含ezPay簡單付、icash2.0、LINE Pay、Pi 拍錢包悠遊卡、橘子支付等12家支付平台付款等，最高可享有三重抽獎機會，總獎項高達80萬元。

為將台北美食推薦到全球，即日起招募全球網紅，10月22日至10月24日可到台北市參加「潮食尚．世界網紅在台北」，預計找8位世界網紅到台北體驗3天2夜潮食尚之旅，報名時間自9月20日。

VVG Table好樣餐桌主打義法料理，並加入亞洲風味元素與在地食材。（記者楊心慧攝）

四十二家台北潮食尚餐廳，其中不乏受年輕人喜愛的網美店、高檔食材吃到飽餐廳、主打健康嚴選食材的燒肉店、創新台菜料理等。（記者楊心慧攝）

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