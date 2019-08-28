朝陽科大校長鄭道明 獲頒美科管傑出領袖獎

2019-08-28 20:47

〔記者陳建志／台中報導〕朝陽科大校長鄭道明，2016年上任後，積極推動國際交流，短短3年，朝陽已榮獲英國泰晤士高等教育，包括全球最佳年輕大學排名300+、世界大學影響力排名201-300、亞太地區最佳大學排名300+、全球最佳大學排名1000+等評比肯定，因辦學績效突出，27日晚間赴美領取「美國波特蘭PICMET科技管理傑出領袖獎」，此獎項今年全球僅3位獲獎，台灣至今也僅張忠謀和前交大校長張俊彥曾獲獎，消息傳來全校師生都與有榮焉。

朝陽科大表示，PICMET科技管理傑出領袖獎1991年創立，為全球科技管理領域的指標性國際大獎，包括諾貝爾獎得主穆罕默德·尤努斯、美國火星探測計畫經理唐娜·雪麗等人都曾獲獎，台灣曾獲此獎的領袖人物，也僅2003年的交大前校長張俊彥及2005年的台積電前董事長張忠謀。

朝陽科大校長鄭道明為美國普渡大學營建工程與管理博士，學術專長為電腦模擬及生產力分析，2016年上任後，積極推動國際化，至今3年，朝陽已榮獲英國泰晤士高等教育包括全球最佳年輕大學排名300+、世界大學影響力排名201-300、亞太地區最佳大學排名300+、全球新興經濟體大學排名350+、全球最佳大學排名1000+、全球電腦科學領域排名600+等11項評比肯定，因而獲頒2019 PICMET科技管理傑出領袖獎，並赴美在27日晚間出席領獎。

此獎項今年全球僅3位獲獎，除鄭道明，另2位是英特爾公司（Intel）物聯網平台管理與行銷副總裁Mandy J. Mock，及加州大學柏克萊分校Garwood企業創新中心主任Dr. Henry W. Chesbrough。

鄭道明因在科技管理領域的卓越貢獻，此次受邀擔任PICMET諮詢委員會榮譽委員，29日將以Emerging Trends in Technology Research Management in Taiwan為題，在PICMET研討會發表演說，分享台灣的經驗。

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