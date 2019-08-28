醫病》糖尿病致視障洗腎 獲大愛胰臟重獲新生

2019-08-28 23:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕35歲來自單親家庭的林小姐11歲時確診罹患第一型糖尿病，開始施打胰島素，後來併發視網膜病變看不到、腎病變洗腎，妹妹不忍她受洗腎之苦，去年生日捐腎給她，今年母親節等到大愛胰臟移植，從小坎坷不斷的她仍勇敢生活，學習盲人按摩、也覓得好丈夫一路相伴、手足也器捐，重獲新生，將圓生子夢，鼓勵病友不要放棄希望。

中國醫藥大學附設醫院一般外科醫師葉俊杰指出，長期糖尿病常伴隨末期腎衰竭，必須洗腎，像林小姐這類第一型糖尿病患，獲得腎移植能免受洗腎之苦，但如果不換胰臟，糖尿病持續傷腎，6、7年後新腎就無法使用，胰臟也必須移植，才能根除糖尿病。

但台灣能同時獲得腎、胰移植很困難，美國移植期刊研究就建議第一型糖尿病伴隨末期腎病變患者，先接受活體腎臟移植，再接受另一大愛胰臟移植，不但能先爭取等待胰臟時間，也可降低手術併發症、糖尿病併發症，並增加腎植體使用年限，延長整體壽命。

林小姐父母離異，與3個弟妹從小由阿公阿嬤照顧，11歲時因吃多喝多尿多爆瘦，就醫診斷為第一型糖尿病，開始打針人生，每天得注射4次胰島素，為了照顧自己，就讀護專、當護理師，但體力不堪負荷而多次住院，只能放棄，改賣衣服、當銷售員，沒想到24歲時糖尿病併發視網膜病變，28歲併發末期腎病，每週洗腎3次。

林小姐說，曾埋怨怎麼會有這麼累的生活，也沒有父母照顧，一度放棄治療、不按時打針，導致多次低血糖、酮酸中毒住進加護病房，後來視力僅剩0.1，更憂鬱失業，後來轉換心念「生命無法結束，就好好活下去！」正面積極面對生活，學習視障按摩，後來與國中同學重逢也勇敢接受求愛，30歲結婚。

林小姐說「感謝先生從來沒有放棄我、一直幫我」後來她提出想腎移植，3個姊弟馬上搶著捐，大妹比對最接近，去年8月生日時捐腎給她，今年5月母親節時等到一名心血管病變腦死患者捐出胰臟移植。

葉俊杰說，由於林小姐的腎臟已經移植到右腹，常規是胰臟移植在右腹，只能改到左側的腹股溝，手術難度更高，必須克服骨盆腔位置更小、更深，血管變得狹窄等難題，最後放上血管支架撐大血管銜接，成功移植，也沒發生一般會有2、3成機率併發症要再手術的情形，術後腎功能、血糖等指數都恢復正常。

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