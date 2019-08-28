苗栗縣高齡化 餐廳旅館無障礙設施9成5不合格

2019-08-28 19:29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣老年人口比例超過16％，已是高齡社會，但縣內餐廳、旅館等建築無障礙環境，不合格率分別高達8成至9成5，名列各縣市後段班，被監察院警告；縣府工商發展處表示，將輔導業者改善，至少有具體替代改善方案，讓長輩、身障族群投宿、用餐無礙。

高齡化是全球趨勢，根據統計，台灣在2026年65歲以上人口將達到20％。但監察院針對內政部營建署推動建築無障礙環境成效進行調查，各縣市無障礙設施檢核不合格比率高，要求各縣市政府首長重視。

其中，監委調查報告顯示，各縣市樓地板面積300平方公尺以上的餐廳無障礙環境，苗栗縣不合格率為8成，僅優於金門、台南、彰化；登記立案的旅館部分，苗栗縣不合格率達9成5，吊車尾。

苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春認為，雖然說無障礙環境是因應「身心障礙者權益保障法」而生，但無障礙空間對於長輩也很重要，尤其苗栗縣老年人口超過16％，縣府要加把勁。

呂萬春說，他之前到台東縣遊玩，發現台東的餐廳、旅館的無障礙環境，就做得很好，雖然路程遙遠，但會想讓人一去再去。而根據監委報告，台東餐廳、旅館的不合格率，為5％、35％，屬前段班。

對此，縣府工商處表示，「身心障礙者權益保障法」實施後的餐廳、旅館等建築都必須符合無障礙環境規範，但縣內有不少老餐廳、旅館，以致未能達標；工商處已展開稽查，預計於年底前完成稽查縣內列管150家，輔導改善，並限期明年底前改善完成，屆期未改善者，依法可罰6萬到30萬元，得按次處罰至其改善完成為止。

不少商家抱怨，生意平平，還得額外花錢改善，但工商處表示，依法規解釋，商家除法令改善，也就是硬體施做，也允許有替代改善，例如有專人服務等方式克服。

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