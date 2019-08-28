台南沙崙國中轉型K-12雙語學校 地方籲調整

2019-08-28 19:35

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院核定在歸仁區設沙崙智慧綠能科學城，為吸引高科技人才進駐，因應學生就近入學需求及雙語國家政策，國發會決議由沙崙國中設立K-12雙語學校，所需的興建工程經費由教育部全額補助。不過，地方表達未反對該計畫，但認為應該調整，幼稚園及小學（幼兒園至6年級）設於大潭國小，國高中（7年級至12年級）設於沙崙國中。

教育局表示，目前建築師即將完成校舍規劃，幼兒園至高中階段共計47班，希望營造有利於培育雙語人才的優質環境。對於議員以及地方人士所提意見，在之前幾次學校規劃相關會議中曾有反映，該局也將納入未來行政管理規劃的參考。

台南市議會教育委員會今天在市議會邀集議員、市府、學校及地方里長舉辦沙崙智慧綠能科學城計畫區域K-12學校規劃座談會，討論未來綠能科學城內幼兒園至高中（K-12）完全學校計畫，地方人士憂心沙崙國中如改制為K-12完全學校後導致在地教育資源分配不均，對大潭國小造成排擠效應，且沙崙國中改制後將含括四個教育階段（幼兒園、國小、國中、高中）的學生，學生年齡層過廣造成管理的困難。

教育局則表示，為協助大潭國小發展，已自107學年度起補助該校推動領域雙語教學計畫，並核給外籍教師、挹注雙語教學教師社群經費以及減授課經費，未來將由成功大學教學團隊到校觀課輔導協助。該局將持續協助大潭國小結合地方特色並在現有雙語教學基礎上轉型發展為不同類型特色學校，以吸引學生就學。

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