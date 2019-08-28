霧峰「北溝故宮文物典藏山洞」遭填平 地主說是這原因....

2019-08-28 20:44

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰「北溝故宮文物典藏山洞」5年前被市府列為歷史建築，地主抱怨市府至今除在洞口設置解說牌毫無動作，也無設置安全設施，台中連日大雨，造成山洞幾乎遭淹沒，甚至傳出有小朋友差點溺水，地主基於安全自行雇挖土機將洞口填平，文化局獲報將依文資法追究，讓地主感到不平，市議員李天生今天批評，文化局疏於維護，既然毫無作為，要求廢止登錄或由市府價購。

霧峰「北溝故宮文物典藏山洞」在1950到1964年間，曾是北京故宮文物來台，還未北遷到台北外雙溪故宮時的存放、展示地點，但在921大地震時遭震毀，並遭銀行拍賣由私人購入，經文史人士奔走，2013年開挖尋獲洞口，因深具歷史文化價值，2014年由市府列為歷史建築。

不過近日傳出兩個洞口都遭地主掩埋，李姓地主表示，因連日大雨，不但山洞幾乎遭淹沒，入口處也淹成小池塘，傳出有孩童差點溺水，基於安全才在18日雇怪手將洞口填平，並抱怨市府只在洞口設置解說牌，至今毫無做為。

市議員李天生表示，市府多年來沒有任何維護動作，目前該處僅剩下洞口，內部設施幾乎全毀，既已遭到掩埋，要求廢止登錄，設置紀念碑即可，或是由政府出面價購取得，否則限制土地使用，卻要地主背負貸款及稅捐，並不公平。

市府文資處長李智富表示，地主行為已違反文資法第106條規定，將發文要求提出說明，並提報復原計畫，考量地主未破壞歷史建築本體，且是基於安全才填平，會建議從輕裁處，若地主不願復原，則由文化資產審議委員會開會可裁罰30萬元以上，200萬元以下罰鍰。

李智富並說明，文資處這幾年除進行山洞調查研究，也進行山洞修復規劃設計，目前接近結案，未來將向中央申請修復經費，說市府毫無作為並不公平，並說依文資法第21條規定，所有權人應負起自行管理維護的責任，地主須設置相關安全設施，且因該處屬地震帶、禁限建區，且是山坡地保育區，才讓相關開發困難重重。

李智富並說，要求廢止登錄，因建築主構件並未滅失，仍具價值，並不符合歷史建築登錄廢止審查及輔助辦法規定，至於辦理價購，除文資法修正草案尚未通過外，因全市古蹟數量眾多，若開先例，其他地主將比照辦理，初估光土地價購就要超過百億，有執行困難。

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