茂林風景區50棵木棉遭「砍光光」 高雄民眾爆料痛批！

2019-08-28 18:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄茂林山區青山綠水、風景宜人，主要聯絡道路高133線沿線花木扶疏，栽種有50多棵木棉樹，區長宋能正以「木棉開花棉絮造成行車危險」和「樹倒造成颱風停電元凶」為由，下令將有20多年樹齡的木棉樹砍除殆盡，遭遊客非議；宋能正表示，茂林是國家風景區，希望茂管處能多栽種櫻花之類能吸引觀光客上門賞花的樹種。

一名高雄民眾向本報爆料，上週日前往茂林區遊玩，赫然發現高133線沿線道路旁的樹木遭砍除，經他打聽得知，砍樹單位竟然是茂林區公所，他說，高133線一邊靠山、一邊是河谷，10年來因大雨天災造成大坍方，政府幾年來動用幾十億預備金才修護通行，地方公所竟罔顧萬山、多納村落居民進出安危，將沿河谷道路兩旁的行道大樹砍伐殆盡，完全輕忽水土保持的重要性，並嚴重破壞美景觀瞻。

茂林區長宋能正解釋說，當年公所在高133線萬山里至多納吊橋沿線，栽種有數十棵外來種的木棉樹，每年木棉花開時節棉絮滿天飛，路面猶如鋪上衛生紙，尤其棉絮和腐爛的花瓣掉落路面，經常造成機車騎士摔倒犁田，另外颱風來襲，木棉樹倒經常壓斷電線造成停電，台電和公所遭居民罵翻，讓公所傷透腦筋。

宋能正說，以往高雄市府並未編列維護管理費給公所，因此公所一直無法修剪木棉樹，今年好不容易爭取到一點點維管費，所以就將50多棵有20多年樹齡的木棉砍除，以一勞永逸，他表示，茂林是國家風景區，希望茂林國家風景區管理處能多栽種櫻花之類能吸引觀光客上門賞花的樹種。

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