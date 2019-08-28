女鎮長黑水虻幼蟲一隻隻往嘴塞 嚇壞王惠美！

2019-08-28 19:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮公所清潔隊飼養黑水虻去化餘廚，經半年的試驗，卓然有成，每天產出大量黑水虻幼蟲，如何再利用？女鎮長洪麗娜推出「蟲蟲餐」，今天她大膽把幼蟲吃下肚，嚇壞前來視察的縣長王惠美，王惠美建議，幼蟲可以吃下肚，證明它乾淨無虞，高蛋白的特性，可以作有機飼料，將來還可作面膜及蟲乾。

洪麗哪叫清潔隊長把「蟲蟲包」端出來，大方請所有來賓「享用」，大家都「敬謝不敏」，洪麗娜說「真的很好吃！」大家以為洪麗娜在開玩笑，只見洪麗娜一隻隻的幼蟲往嘴裡塞，嘴巴越嚼越起勁，看得現場來賓無不起雞皮疙瘩，王惠美直説「我今天吃素」。

原來這一包「蟲蟲餐」事先已經炸過，洪麗娜說，味道甜甜的，並不會噁心，她說，自己小時候在芳苑海邊，什麼東西都吃，蟋蟀、蟑螂炸一炸就能吃下肚，「蟲蟲餐」對她是見怪不怪。

她表示，這些黑水虻幼蟲的養殖都十分衛生，許多學者專家也都證實是乾淨無虞，如何利用這些幼蟲？公所想了許多方式，其中一項就是「蟲蟲餐」，她們曾經擺上桌，她親自試吃，後來因為有廠商有意研發面膜及蟲乾等高科技產品，「蟲蟲餐」的想法便擱置。

王惠美讚許田中鎮公所率先試驗，推動以黑水虻解決廚餘去化問題並獲得很好的成果。

王惠美表示，飼養黑水虻的試驗，從無到有到有展現成果，帶來環保另外一個契機，希望以後能進一步與生態教育結合，把環境帶向更好的境界，讓生物環境相扣，她希望能擴大層次讓更多的清潔相關單位一起努力，讓彰化縣成為環保、創新的典範。

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