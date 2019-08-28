高市Men-Go卡熱銷 再推「學生七日票」吃到飽

2019-08-28 20:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市Men-Go卡整合海陸交通運具，成為全世界80座城市、亞洲4城市試辦國，推出30日套票擄獲上萬市民心，逐步改變市民駕駛汽機車習慣，改搭捷運、公車、渡輪、計程車等，達到節能減碳，即將開學，交通部再推「學生七日票」吃到飽，無限次使用，部長林佳龍指示台鐵明年納入運具。

Men-Go卡是交通部運研所與高市交通局合作，功能超越一卡通，被稱為一卡通2.0升級版，因吃到飽且運具也多，多出計程車與電動機車，預計年底有三家計程車加入，採實名制登記入會，去年九月推出卅日票，全票 1499 元、學生票 1299元。

Men-Go卡包括捷運、輕軌、市區公車，可在卅天內不限次數、站點免費搭乘，C-BIKE前半小時免費，而且不限次數，估算學生每月每人省568元，一般民眾節省368元，整合大眾運具取代汽機車，減少污染並降低交通事故風險，中央和地方再合推學生七日票吃到飽，票價僅333元，讓學生們有更多選擇。

運研所所長林繼國表示，高雄Men-Go卡已逾1萬6000多人持有，使用次數超過252萬次，滿足民眾第一哩與最後一哩的運輪需求，為擴展該卡的功能，部長林佳龍已要求台鐵局於明年上旬納入運具；未來更朝觀光旅遊卡推動，研究推出「一日卡」滿足國內外遊客。

交通局長鄭永祥指出，Men-Go卡獲德國萊公司資訊系統類的認證，也是全世所有MaaS（交通行動服務）系統中第一個獲得該公司認證通過的系統，世界目前有八十座城市正在試辦，其中亞洲僅四座城市入選，包括新加坡、日本、台北市及高雄市，高雄市因有捷運、公車、輕軌、渡輪、共享機車、公共腳踏車等多元公共運具，透過Men-Go交通月票加以整合，可達到最優化服務，高市已是亞洲城市前來觀摩、取經的重點城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法