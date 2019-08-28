五股垃圾山試辦計畫 遭疑影響都市計劃推動

2019-08-28 20:32

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市五股垃圾山非法棄置亂象長達20多年，新北市政府推動五股都市計畫發布前試辦計畫，輔導業者依法申請合法使用，並於2021年1月1日起針對未合法者進行裁罰及拆除違章建築物，今於五股區公所舉辦最後一場（第8場）說明會，立法委員林淑芬指出，要求業者在地合法化，都市計畫推動的拆遷補償費用恐是一大成本。市議員鍾宏仁也質疑，推動試辦計畫使區域被分化，未來推動都市計畫整合恐更加困難。

城鄉發展局綜合規劃科長陳柏君指出，五股垃圾山業者目前多半違反都市計畫法和區域計畫法，涉及公共安全等因素考量，應在短期內進行試辦計畫。她也說，未來推動都市計畫會針對合法建築物作補償，目前相關草案都尚未完成，關於產業專用區、計畫道路和住宅區等要如何劃分都可再進行審議

五股垃圾山都市計畫前試辦計畫透過民眾申請產業納管、留設開放空間及綠化整頓環境，申請期限自2019年9月1日至2020年8月31日。區公所今邀集相關局處、林淑芬、市議員宋明宗、鍾宏仁本人以及蔡明堂、陳明義和黃桂蘭辦公室代表出席地方說明會，並開放地主、業者與市政府溝通。

林淑芬表示，五股垃圾山早期為農業用地，但時隔多年已無農路、水路，市府有責任檢討都市計畫的推動。另外，要求業者在地合法化，都市計畫推動的拆遷補償費用恐是一大成本。鍾宏仁也說，市政府協助垃圾山工廠納管是美意，但執行過程若未尊重地主和業者恐將變為「民怨」，不少民眾陳情，推動試辦計畫使當地被分為部分合法及不合法，未來推動都市計畫意見恐會更分歧。

五股里里長陳義銓也痛批，垃圾山被違法傾倒廢棄物、淹水無法種植農作物，多半是市府未負起責任監督，希望試辦計畫的推動能再三思。民眾也說，執行試辦計畫要求地主花費大筆費用進行申請、審核，又不一定會通過，且幾年後又要推動都市計畫區段徵收，希望政府能站在民眾角度著想。

城鄉發展局指出，民眾針對試辦計畫提出意見將由相關局處進一步研議，自9月起每週二、四下午於五股區公所一樓也將開設諮詢站，由各局處輪流派員駐守，提供相關服務。

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