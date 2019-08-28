搶救加盟主「一芳」9月週年慶祭消費送電動機車優惠

2019-08-28 17:02

〔記者歐素美／台中報導〕一芳水果茶因支持一國兩制，致部分門市業績受影響，創辦人柯梓凱為感謝加盟主支持，決定進行系列銷推廣計畫，除現有「買一送一」促銷活動外，9月9日至10月31日4週年慶將推出行銷活動，預計送出100輛國產電動機車，以挽救市場。

墨力國際集團今天發出聲明指出，一芳水果茶在8月初發生偶發事件後，創辦人柯梓凱和公司高階主管就積極開會討論，決定進行一系列的行銷推廣計劃，以示對加盟主的大力支持，總金額達3、4千萬新台幣，包括提撥千萬以上推廣專案及外送平台上架費補助等。

此外，9月9日至10月31日4週年慶行銷活動，並預計送出100台國產電動機車， 年底也將推出大型聯名活動，希望與加盟主共同將台灣好茶與消費者分享。

墨力國際集團指出，一芳水果茶創辦人柯梓凱，從台中市豐原區廟東的小攤車創業，完全理解加盟夥伴此刻的心情，新聞發生至今，總公司加強與加盟夥伴溝通討論，每週都主動積極與加盟主面對面交流，總經理與營運主管更必須聆聽每位加盟主的心聲，並予以回應。

墨力國際強調，這兩天，一芳也收到許多加盟主的鼓勵與聲援，一芳很感激，一芳 更珍惜目前許多一芳水果茶加盟主 一路以來願意與其同心協力 ，相信品牌、支持品牌。

墨力國際運籌管理中心總經理劉曜州，今天在台北接受記者採訪時，針對加盟主組成自救會串連求償問題指出，這部份並不清楚，而且現在每周都跟加盟主進行溝通，強調「很多加盟主在這次都非常支持我們」。＃

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