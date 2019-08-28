不輸阿里山！北部這景點主打日出 強調路程近很多

2019-08-28 18:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林區，位於大台北水質最佳的翡翠水庫上游，並且以青山綠水於2018年入選「全球百大綠色旅遊地」，坪林區公所推出「新北市坪林輕旅行」茶鄉一日遊，帶領大家走訪坪林的特色景點，尤其是在坪林南山寺前觀看日出，太陽在天際出現時，變化多端的光線和景致，令人嘆為觀止，對北部民眾來說，是一處不用跑遠、交通便利的絕佳景點。

坪林區長施明慧說，坪林南山寺不僅是台北近郊著名的景點，清晨在視野展望極佳的觀景平台，守候太陽緩緩升起，當霞光展露時，見到山巒間浮動的雲海，在此時可沉澱心靈，更能俯瞰大舌湖、梯田景觀，層次分明的翠綠茶園梯田，真想留住在這猶如仙境般的美麗景緻。

施明慧說，這次「新北市坪林輕旅行」共推出7條路線，遊程包括「南山寺觀日出」、「製茶體驗」、「封茶體驗」、「野餐趣」、「金瓜寮溪健行之旅」、「石（石曹）社區之旅」、「胡桶古道之旅」，還有一條隱藏版的「發現茶鄉人情味」遊程，每條路線的每人費用在350元到1000元之間，可在坪林感受一整天的山林野趣。

只有茶鄉才有的「封茶體驗」，今天邀請結婚59年的陳圭圡、陳劉梅花夫婦現場示範，兩人各自封起一罐好茶，打算等到孫子結婚的時候再開來泡茶請親友喝。「新北市坪林輕旅行」茶鄉一日遊自8月31日至9月10日，在「新北市坪林輕旅行」網站報名，另有「就是愛茶趣」宣傳活動9月8日上午10點在保坪宮前廣場舉行，現場摸彩活動有50吋液晶電視和多項獎品。詳情可見坪林區公所網站。

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