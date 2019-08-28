瓶裝水高溫實驗未溶出塑化劑 毒物科醫生警告「這個」也要小心

2019-08-28 17:08

〔記者林惠琴／台北報導〕炎炎夏日酷熱難耐，不少民眾會就近到超商或賣場購買包裝水解渴，只是網路上流傳不要置於高溫車廂，以免溶出塑化劑。對此，衛福部食藥署進行實驗將包裝水放在攝氏50至60度環境下連續7天，結果並未溶出塑化劑，但包裝明顯變形，因此醫師提醒，仍要放在陰涼處為宜。

食藥署進行包裝飲用水高溫儲藏的溶出試驗時，挑選極端的儲藏溫度，取用常見的PET（聚對苯二甲酸乙二酯）材質包裝水，放在攝氏50至60度的環境下連續7天，包裝明顯變形，但塑化劑DEHP溶出結果都是未檢出。

食藥署指出，一般PET製造過程不會添加塑化劑，但仍建議民眾將包裝水儲藏在乾燥陰涼，避免太陽直曬及暴露於高溫環境。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，台灣夏日車廂溫度可能在攝氏50幾度左右，而PET耐熱溫度可達到60至180度，只是從食藥署的實驗也可發現包裝已經變形，因此儘管未檢出塑化劑，仍不建議將包裝水放於高溫空間，置於陰涼處保存較佳。

顏宗海也提醒，許多民眾飲用包裝水時，往往習慣用嘴巴直接接觸瓶口，但人類口腔有微生物存在，若未喝完又置於常溫空間，加上夏季溫度較高，容易孳生細菌，萬一是含糖飲料促進細菌繁殖風險更大增，建議夏季飲品最好儘速喝完。

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