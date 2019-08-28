2019麻豆文旦節 9月1日熱鬧登場

2019-08-28 19:38

〔記者蔡文居／台南報導〕2019麻豆文旦節農業產業文化活動，將於9月1日在麻豆總爺藝文中心熱鬧登場，除了在地柚農的麻豆文旦展售，同時規劃適合親子同樂的野餐活動及好柚DIY─柚子創意特調和彩繪，還有大型氣墊溜滑梯、活力彈跳床等一系活動。台南市長黃偉哲今天呼籲，全台灣朋友不要錯過這個享用優質台南文旦的好時節。

台南市農業局、麻豆區公所及麻豆農會今天在永華市政中心舉辦「2019麻豆文旦節─幸福好柚」記者會，宣告2019麻豆文旦節農業產業文化活動正式開跑，記者會現場以活潑溫馨的野餐造景，搭配麻豆文旦及其農特產品，打造親子歡樂野餐的氛圍。

市長黃偉哲說，麻豆文旦全國品質最優，市府團隊努力開拓全台及國際通路，不論是實體通路、網路通路，更到百貨公司行銷，都是想讓全台灣甚至國外的朋友都有能享用到這優質的農產品，也協助辛苦的農民銷售。

農業局表示，台南文旦栽種面積約1000公頃，年產值超過15億元，麻豆文旦栽種面積828公頃為最廣，果肉細緻、飽滿甜美、風味獨特，可謂全國品質最優，麻豆文旦產季已經開始，歡迎全國朋友到台南麻豆採買兼旅遊，除了知名的總爺藝術中心，還有像是蔴荳古港文化園區、麻豆代天府、倒風內海故事館等，都是十分適合全家大小出遊的景點。

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