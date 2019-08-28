黃偉哲到科學園區行銷文旦 邀冠軍柚農助陣

2019-08-28 20:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南文旦進入採收期，市長黃偉哲今天前進科學園區行銷，還化身主廚，端出美味的柚子大餐，並邀請5屆、4位評鑑比賽冠軍的農民助陣，全力推廣知名的在地優質產業。

由於中秋節將至，全家便利超商也與冠軍柚農合作，限量推出1000箱的文旦王禮盒，將透過LINE群組團購販售。今年芒果收成時，在立委郭國文推動下，建立了南科農特產品購買平台，藉由廠商與員工的高消費力，行銷地方特色，迴響熱烈，順利拓展新的通路，市政府今天再度前進園區賣文旦。

市政府還邀請冠軍柚農助陣，包含了2015年的林福田、2017年的郭清淵、2018的陳清田，以及2016年與2019年的林建良等，5屆、4位得主齊聚南科，聯手行銷，國、民2黨的市議員林宜瑾、林志展、李文俊等也到場，不分藍綠，合力推廣。

配合行銷活動，南科園區內的總理餐廳還設計了涵蓋柚香咕咾肉、柚香醬蝦球、柚子蒸雞湯、毛豆柚時蔬、香柚海上鮮，以及和風柚香鮑等6道美味佳餚的「文旦饗宴」，由黃偉哲出場時親自上菜，成功炒熱氣氛。餐廳業者強調，文旦饗宴的前置作業頗為費工，產季期間，若民眾想要品嚐系列的料理，可採預約方式訂購。

南科管理局長林威呈說，芒果的行銷經驗相當成功正值文旦產季，因此繼續合作，讓園區廠商與員工以雄厚消費力，實際支持在地農特產。

根據市政府農業局的估算，芒果採收期間，透過新的南科平台，廠商與員工比往年的採購量增加了近2成；而文旦產地更靠近園區，行銷力道會更大。黃偉哲指出，南科有近8萬名從業人員，消費力不容小覷，文旦富含膳食纖維，營養價值高，除了鮮食之外，入菜也很美味。

黃偉哲提到，文旦開花時，香氣誘人，吸引遊客造訪，還可研發系列的潔淨產品，好吃、好看、好玩又好用，市政府全力內外銷、打通路，也籲請各界多選購，力挺在地農民。

郭國文肯定市政府對於農特產品推廣的努力，這次文旦行銷活動，海內外安排多達14場，很感謝相關人員的用心。

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