民眾要求取消台灣大道禁左轉文心路 中市府：評估中

2019-08-28 18:07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市台灣大道車流量龐大，為改善交通壅塞，去年4月21日起，台灣大道往高速公路方向禁止左轉文心路。實施1年多來，不少民眾反映希望取消禁左措施，交通局長葉昭甫今日表示，交通局正在評估中，必須盤點恢復左轉所有可能發生的狀況，若利大於弊，並有完善的配套措施，才會恢復左轉。

台灣大道出城方向禁止左轉文心路後，多數車輛改為往前行駛到惠中路左轉，市府雖在惠中路口設置2個左轉車道，車輛仍時常回堵，影響到直行車道。由於前往新光三越、大遠百停車場必須行駛惠中路，惠中路口假日回堵情況更嚴重。

葉昭甫指出，不少民眾反映希望取消台灣大道禁左措施，但台灣大道與文心路不管哪個路口的左轉車量都很大，1個號誌週期為180秒，要平均分配給4個路口，如果恢復台灣大道左轉文心路口，其他路口的綠燈秒數將會減少。

葉昭甫說，市府花了1年多時間讓民眾習慣台灣大道禁左，交通局正評估恢復左轉的利弊，該局著重於整條台灣大道行車順暢，將以區塊概念檢討交通措施，並與地方討論，在全面盤點恢復左轉所有可能發生的狀況後，若利大於弊，且有完善的配套措施，才會恢復左轉。

交通局則表示，台灣大道出城方向禁左後，進城交通疏解績效非常明顯，以河南路至文心路段進城方向而言，快車道下班時段行車時間從實施前平均394秒降為160秒，大幅減少59.3％；台中交流道至文心路進城方向慢車道，平日行車時間平均減少60.4％，假日下午1時至7時行車時間平均減少33.5％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法