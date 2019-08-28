首例！捷運聯合開發地價低於徵收價 改比照徵收價

2019-08-28 17:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕大台北地區持續進行捷運工程，台北市捷運工程局進行私地價購、徵收或聯合開發時，如何確保民眾權益十分重要，日前就發生一位黃姓地主參與聯合開發，事後卻發現，徵收價格高於聯合開發的協議條件，法令卻未能予以補償，經地主向立委江永昌陳情，與捷運局研商才同意補償地主損失，創下參與聯合開發可比照徵收價的首例。

江永昌指出，根據大眾捷運法，土地所有權人可選擇「協議價購」、「取得公有不動產抵付協議價購土地款」、「領取協議價購土地款」，「申請優先承購」、「承租公有不動產及徵收」等方式，而所謂「取得公有不動產抵付協議價購土地款」即是俗稱的「聯合開發」，然而因目前法規疑義，導致同一開發區卻有不同價格的不公平情況，嚴重侵害民眾權益。

江永昌說，大眾捷運法訂定優惠辦法，鼓勵民眾參與聯合開發，讓被徵收者有其他選擇，而非只有領取價金，但目前有一黃姓地主，決定參加聯合開發，並與捷運局依地價條件談好開發後分回比例後，卻發現選擇徵收的地主，獲得更佳的土地價格，讓土地所有權人忿忿不平，大喊不公平。

江永昌指出，內政部為土地徵收主管機關，於2016年時召開如何改進協議價購機制，並做出決議，認為同一工程內，若徵收市價較協議價購市價高，基於保障同意價購所有權人權益，可對原同意協議價購者補齊差額，卻沒有明文寫出參與聯合開發地主，若徵收價格較高時該如何處理，使民眾權益大大受損。

江永昌接到陳情後，便與台北市捷運局研議，原本捷運局認為確有不公平情況，但礙於法律無明文規定，不敢自行決定，最後經捷運局諮詢法律意見，綜合公私部門意見後，同意應以土地最新價格與地主簽約聯合開發，成為首例參與聯合開發可比照徵收價，省掉可能的法律訴訟爭議。

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