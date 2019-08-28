男子雙腿無力以為中風 就醫赫見腎臟長腫瘤

2019-08-28 17:33

〔記者謝介裕／南投報導〕南投1名年約50歲的林姓男子，1週以來發現雙腳有點無力，近幾天症狀更惡化到幾乎無法走路，原擔憂會不會是自己高血壓控制不好才引發急性腦中風?經南投縣消防局送到衛福部南投醫院急診，透過一系列檢查後，終於釐清病因，原來是左側腎上腺醛固酮分泌腺瘤所造成的「低血鉀癱瘓」，還好醫治後已無大礙。

南投醫院院長洪弘昌指出，一般人血中鉀離子正常值為3.5~5.1mEq/L，惟林男被送進醫院時，血中鉀離子僅2.1mEq/L，經過大量鉀離子補充後，血中鉀離子才恢復正常，下肢也逐漸有了氣力可以行走自如。

林男說，他從30初頭即患有高血壓，且隨著年齡增長，藥量也愈用愈多，近1年來，多半須服用5種降血壓藥物，才勉強可以將收縮壓控制在160毫米汞柱左右，南投醫院醫師聞後覺得病因不單純，立即安排電腦斷層掃瞄，結果在其左側腎上腺發現「醛固酮分泌腺瘤」，經會診一般外科以內視鏡切除後，病患便不須再長期補充鉀離子，目前血壓用藥也僅需要1種，便可將收縮壓控制在140毫米汞柱以下，術後恢復可說是十分良好。

洪弘昌說，高血壓因病因可分成「原發性」高血壓及「繼發性」高血壓，前者佔所有高血壓患者9成，大多發生在中老年人，通常有家族高血壓病史，且須長期服藥控制血壓；後者發生年齡層較早，且常有明顯的原因如甲狀腺亢進、庫欣症候群等內分泌異常或是血管、腎臟等功能異常情形，儘管臨床經驗中，「繼發性」較「原發性」高血壓難控制，且易引發腦血管、心血管併發症，不過患者若能及早發現及時治療，依舊有機會可以治癒，林男就是最好的例證﹗

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