烏日榮泉公園流浪犬追機車 里長批：市府一直不理

2019-08-28 17:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中烏日榮泉公園時常聚集7、8隻流浪犬，有些還有追逐經過的機車，尤其是女騎士，曾有騎著機車載著幼兒要返家的婦人被群起追逐，讓女騎士受到嚴重驚嚇，榮泉里長何聰智表示，向市府反映，只是來看看就走了，流浪犬仍在公園走透透，里民擔心不知何時會被咬傷。

農業局主秘陳柏宏表示，流浪犬是有習性的，不可能去第一次就可捕捉，必須多次去觀看後才能捕捉到，請住戶放心，在了解這些流浪犬習性後，就會展開捕捉。

住戶楊太太表示，這些流浪犬有一、二隻特別會追人，尤其是喜歡追機車，常嚇得機車族急忙停車或者是快速騎走。

榮泉里長何聰智表示，榮泉公園時常有野狗聚集，有時三三兩兩，有時七、八隻聚在一起，為了覓食，會將附近住戶的垃圾咬出來，將公園搞得亂七八糟，還有人會固定餵食，把雞骨頭及狗飼料丟滿地，搞得公園附近非常髒。

何聰智表示，最嚴重的是，這些流浪犬會針對騎機車、尤其是女騎士來追逐，嚇得女騎士哇哇叫。

何聰智表示，因公園附近有一所幼兒園，曾有一位婦人載著小朋友回家，竟遭到多隻流浪犬群起競逐，追著她的機車跑，嚇得婦人急忙向他陳情。

何聰智表示，由於問題太嚴重，而且平均每一天就有一位里民跟人他抱怨，他向市府反映，希望把流浪犬抓走，但每一次來看看就走了，完全一副無法處理的樣子，讓他無法接受，難道要等到咬傷人才要處理嗎？

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