「團團」、「圓圓」將滿15歲 慶生會週五登場

2019-08-28 15:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立動物園明星動物大貓熊「團團」、「圓圓」即將滿15歲了！動物園將在本周五（30日）早上幫牠們慶生，每年保育員都會絞盡腦汁，設計好吃又好玩的生日蛋糕，設計圖今天搶先曝光，除了可愛的造型外，主要食材特別選用季節性食物，讓「團團」、「圓圓」品嘗平時不常吃到的栗子與奇異果。

北市動物園表示，兩隻大貓熊的生日蛋糕造型每年都不大一樣，全靠愛心滿滿的保育員們集體發想創作，今年以遊樂場為設計概念，「團團」的蛋糕造型以遊樂場內的旋轉木馬作藍本，主題為「馬到成功」；而「圓圓」因為名字中有個「圓」字，所以往年通常都是以圓型蛋糕作為造型，今年也沒例外，保育員將氣球結冰作為蛋糕的主要裝飾，主題是「球仔有成」，取了諧音希望她能夠「求」仔有成，再幫「圓仔」成功添弟妹。

今年熊貓們的蛋糕食材特別選用季節性食物：栗子和奇異果，讓兩隻大貓熊可以在生日這個特別的日子，吃到平日不常吃的食物。

「團團」、「圓圓」愛吃的孟宗竹和箭竹，由於今年夏天未遭受天災的影響，竹子品質良好，因此兩隻大貓熊進食竹葉的狀態也比往年好上許多。平時牠們常吃的紅蘿蔔、蘋果、葡萄、竹葉，也會加到生日蛋糕中，而生日這天保育員還會特別準備甘蔗當作蛋糕的裝飾品。起初，「團團」和「圓圓」誤以為甘蔗和竹子是同一種食物，所以都會將甘蔗皮剝掉後才食用，但在一次一次的採食經驗中，發現甘蔗皮是甜的，就逐漸學會連皮一起大口吃下肚。

今年「團團」和「圓圓」來到台北市立動物園已邁入第11個年頭，每年「一熊一糕」，再加上「圓仔」滿6歲以來的蛋糕，目前總共做了28個蛋糕，北市動物園更表示，將於本週五（30日）上午11點在大貓熊館內舉行「團團」和「圓圓」的生日派對，邀請有興趣的民眾一同來為他們慶生。

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