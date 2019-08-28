大甲日南陸橋下多處坑洞威脅橋樑安全

2019-08-28 15:26

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區黎明路日南陸橋橋墩下出現多處坑洞，居民質疑因陸橋排水設計不佳所致，擔心危及陸橋安全。市議員吳敏濟今天邀台中市養工處會勘，要求標本兼治；養工處第三工程隊長蘇佳禾表示，排水設計採自然滲透地面，因年久才出現坑洞，並不影響橋體安全，近日即可回填整平坑洞。

當地居民張治榮表示，日南陸橋排水管從數公尺高的橋面上順著橋墩往下，雨水直接衝擊泥土地，造成許多大小坑洞，施工時居民就提出異議，但未被採納，最近雨勢不斷，地面坑洞愈來愈大，最大坑洞直徑已達3公尺左右，實際被淘空的範圍不知道有多大，宛如一處處的陷阱，嚴重威脅居民安全。

吳敏濟表示，橋墩雖然有數公尺深的地基，但是不堪雨水長期滲漏，難保不會影響結構安全，市府應該標本兼治，徹底解決問題。

養工處第三工程隊長蘇佳禾表示，當初陸橋排水設計就是將橋面的雨水納管，直接集中排在陸橋下方土地，因陸橋已使用10年，才會出現5、6個坑洞，最深達約1米，經派怪手試挖，發現下方的級配及土壤含水量皆正常，而且橋體基樁深15米，並不會影響橋體安全，近日即可回填整平坑洞。

蘇佳禾表示，居民要求在橋下施作壓花地坪等，改為硬舖面，並將雨水納入鄰近的側溝，以治標治本，市府經多次會勘評估，經費約需130萬元，預計明年初即可施作。

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