竹市動物園大改造動物觀景窗 動物視角年底新體驗

2019-08-28 15:14

［記者洪美秀／新竹報導］為期12天、24場次的新竹市立動物園「河馬樂樂入新厝」夏日搶先遊活動今天結束，參與民眾依依不捨，對年底即將重新開放的動物園充滿期待，紛寫下祝福與期待的卡片，園長楊家民說，年底開園時，將有市集、音樂會和耶誕節點燈活動，邀請市民齊倒數，迎接盛大的動物嘉年華會。

楊家民說，市立動物園位在市中心，緊依新竹公園，動物們是「市民鄰居」，收藏新竹三代人的集體回憶；這次環境教育策展導覽活動，市民的回饋讓動物園非常感動，每場活動結束，民眾也踴躍寫下許願小卡，像是「永續經營數百年！我還要帶曾孫來」、「恭喜你換新家了！那裡很大、很舒服吧！」

有民眾看到河馬樂樂張大嘴巴打哈欠、也隔著璃近距離觀察樂樂吃西瓜，還有小朋友錯把河馬當海豹，更顯示動物園生態教育的重要，還有小朋友得知以前大象綾子住的家很小，也寫下不支持再養大象的卡片，這些都讓導覽志工感動與印象深刻。

楊家民說，此次教育導覽活動，很多參加者都會在大象門拍照，看到大象門重回過去樣貌，引起很多人回憶，更有名媽媽楊小姐，過去父母曾是動物園的售票員，她10歲到20歲的青春歲月都在動物園度過，對動物園如今的樣貌相當感動，尤其是大象門和噴水池，讓她有如回到小時候，已迫不急待要帶孩子年底再來動物園。

楊家民也說，年底的動物園除河馬的濱水動物區，也有猴島區和羚羊、梅花鹿等草食動物喜愛的大草原區，更有可愛動物區及驚險刺激走進棲地透過玻璃觀察老虎的地下廊道，可近距離觀察老虎的生活樣貌。

此外，園內的昆蟲館與氣象館10月底搶先開幕，大小朋友將有機會近距離觀察鱷魚、陸龜等爬行動物；年底正式開園還能透過地下走道，和不打擾的角度，透過觀景窗看到山羌、依蘭羚羊、迷你馬等草原動物的活動，更有「秘密隧道」觀察猛獸老虎、紅毛猩猩的日常生活，歡迎市民一起來倒數迎接動物園重新開園。

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