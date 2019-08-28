石虎彩繪列車事件止血 觀光局長：彩繪車廂台、俄石虎圖都用

2019-08-28 15:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局推出的集集彩繪列車爆出石虎爭議事件，觀光局長周永暉今天表示，已要求日月潭風景管理處將俄籍設計師的創作納入彩繪列車造型，其中2節將採江孟芝團隊設計的石虎，另2節採俄籍設計師的創作。由於事件爆發後，觀光局極力袒護江孟芝，引發外界懷疑其中緣由，周永暉竟表示，此次彩繪列車是由日管處執行，觀光局不清楚日管處與設計團隊簽訂的合約關係，看似想切割日管處為石虎爭議事件止血。

交通部長林佳龍與觀光局長周永暉今天共同出席台灣旅宿網訂房平台上線記者會，由於昨天林佳龍才在臉書痛批觀光局在石虎事件欠缺考量，應收回婉拒俄籍設計師的話，並要求納入俄籍設計師原創圖案，兩人今天在記者會幾乎零互動，氣氛顯得尷尬。

周永暉接受媒體訪問時表示，很謝謝俄籍設計師的美意，也很高興台灣和俄羅斯設計師的設計可以同時呈現彩繪列車上，未來將有兩節車廂是江孟芝設計團隊繪製的新版石虎，其他兩節為俄羅斯設計師的創作。

對於為何拒絕俄籍設計師美意？周永暉表示，因為一開始觀光局不曉得媒體報導的真實性，日管處也積極向設計師本人求證，是用比較謹慎的態度面對，並非慢半拍。

媒體也問及，為何觀光局從事件爆發後不斷偏袒江孟芝，周永暉表示，希望外界不要誤解，更稱好的設計是大家有目共賞，且此次契約執行在日管處，觀光局並不曉得日管處跟設計團隊的合約關係。

周永暉也表示，雖然觀光局處理過程跟外界期待有落差，觀光局也算很快跟各界做報告，對於彩繪列車在9月21日如期上路仍是樂觀看待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法