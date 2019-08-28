戀上閱讀、和知識談場戀愛吧！竹市多元閱讀活動精采可期

2019-08-28 15:31

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動多元閱讀活動，今年以「生活．戀上閱讀」為主題，本週六、31日在文化公園舉行，除將閱讀與生活做連結，也針對不同族群規畫各式特色講座，包含親子、青少年、女性與新住民、樂齡等多面向活動，要0到99歲的人都能在生活中感受閱讀，讓閱讀即是生活，一起戀上閱讀。

副市長沈慧虹今天說，竹市是座年輕的兒童城市，除提供孩子快樂健康成長的環境，也要打造閱讀無所不在的環境，除了書，也包括各種多元的閱讀環境，市府也著手規劃全新的總圖書館，期許成為城市的新地標和知識的匯集處。

文化局表示，今年多元閱讀活動以「生活．戀上閱讀」為主題，從31日到11月17日，長達兩個半月。以「愛‧親子」、「愛‧樂齡」、「愛‧文學」、「愛‧土地」與「本土語言」五大系列為主，有80多個場次，將透過閱讀、手做、走訪、講座與書展等多元體驗，讓不同年齡層的市民都能愛上閱讀。

其中「愛‧親子」系列談嬰幼兒閱讀、親子共讀、微寫作、科學遊戲及動畫播映、親職教育；「愛‧樂齡」規劃禪繞畫、陶笛入門與植物染體驗、苔球手做等;「愛‧文學」則到校園，與青少年談自由主義等哲學思想與社會政治批判、推理小說，另有風城文學講堂，舉辦科普、養生保健與親子等三場主題書展；「愛‧土地」系列以散步新竹的概念帶領認識舊港、孔廟與香山的過往風華與人文風貌；「本土語言」系列則有透過童謠學母語、客語詩歌、原住民文學的賞析、文學館舍走讀為主。

首場「LOVE閱讀日」31日下午3點半在文化公園舉辦，會有10組親子家庭設置愛書童樂會，孩子會化身閱讀小站長，分享喜歡的繪本或文學作品。並有說故事、 親子拼圖桌遊與解謎遊戲等攤位，還有500支古早味枝仔冰，邀請大、小朋友一起來參與。

另家長期待的「0〜5歲bookstart閱讀起步走」閱讀禮袋贈送活動，只要設籍竹市，0至5歲的嬰幼兒到圖書館辦借閱證，即可獲得閱讀禮袋（含寶寶圖書、閱讀手冊），可洽：03-5426508。

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