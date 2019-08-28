竹光國中家的圖書館獲全國最美社區共讀站

2019-08-28 15:33

［記者洪美秀／新竹報導］全國最美社區共讀站圖書館在新竹市竹光國中！由教育部舉辦理「全國最美社區共讀站競賽」，竹光國中以「家的圖書館」，在299所學校中脫穎而出，這座被學生稱為有如哈利波特霍格華滋學院般的圖書館，已成為學生及社區居民最常去的場所，不僅是社區的好厝邊，更是學生圖書交流的好所在。

市府教育處表示，這是獲行政院前瞻基礎建設「設置學校社區共讀站」計畫補助，投入2095萬元改善市轄6所市立國中小圖書館的成果，不僅改造圖書館環境，更開放學校圖書館成為市民共享的社區共讀站，頗受好評。

而竹市竹光國中社區共讀站參加教育部今年度全國最美社區共讀站競賽，在空間規劃、美感營造、共讀推廣及永續經營等四大項評分，經專業評審書面審查及實地訪勘，並評估共讀站的功能、成效與推廣教育規劃後，以「家的圖書館」動線流暢而開闊，多功能設計與複合式學習區域打破一般人對閱讀的想像，獲「全國最美」圖書館頭銜。

竹光國中「家的圖書館」今年2月啟用後，以「家」為概念發想，兩層樓的空間透過旋轉樓梯相接，第一層「世界之窗」有各國城市杯小盆栽及環景落地窗可欣賞遼闊視野，以及五台iMac打造的查詢站「資訊之島」、書展區「BOOK之星」、閱覽區「明星書屋」等；第二層有仿誠品簽書區的「竹光講堂」可開課、辦講座，以及挑高落地的環場開放式書櫃「寰宇書屋」，成為學生和社區居民共享的圖書資源場所。

校長潘致惠表示，「家的圖書館」啟用後使用率提高，學校也舉辦各類主題書展和藝文展覽，提升孩子閱讀熱情，例如與廣達文教基金會合作的「新竹美味」特展，找來新竹特色產業達人，師生共創美味桌遊、線控車遊舊城區，讓竹光國中成為社區文化交流中心，都成功翻轉圖書館的功能和印象，成為大眾共享的圖書館。

市府教育處表示，6所社區共讀站包括南隘國小、虎林國中、竹光國中、香山高中、建功高中、關埔國小的社區圖書館，其中南隘國小社區共讀小巧而溫馨，虎林國中的虎書堂明亮開闊、竹光國中家的圖書館，有「哈利波特霍格華茲圖書館」之稱，接下來關埔國小、香山高中、建功高中社區共讀站也會在明年底陸續改造完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法