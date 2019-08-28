三代同遊太魯閣 9月首梯免費報名

2019-08-28 14:55

［記者王峻祺／花蓮報導］太魯閣國家公園管理處今年9至11月規劃3梯次營隊活動，邀請三代同堂家庭及親子朋友結伴同遊太魯閣，其中將在9月8日登場的首梯「遇見獼猴與山羌」活動全程免費，目前尚有名額，民眾可至官網報名，有機會能在山林間巧遇野生動物。

太管處副處長張登文說，受理報名對象，主要針對以三代家庭成員為優先，二代家庭、親子次之，不限直系血親，希望以三代同行、敬老護幼體驗自然的活動方式，透過探索山林舒展身心靈，感受人與自然環境的關係，除培育孩童成為小小觀察家，還能進而關懷、愛護這塊土地。

他說，太管處還將提供三代家庭每戶活動限量自然觀察材料袋及國家公園祝福禮物，並全程紀錄家庭活動精彩畫面，活動當日若持「臺灣國家公園微旅行護照」全程參加者，另加送國家公園小禮物1份，每本護照兌領1次為限。

太魯閣3梯隊活動，首梯「山水對話—哇！在那山水紋石間遇見獼猴與山羌（偶是山羊）」，將在9月8日登場；第2梯隊「人與自然—遇見森林裡的小學」於11月2日展開；第3梯隊「繽紛太魯閣—賞花探祕山月之約」為11月17日。

太管處表示，第1、3梯隊為免費行程，第2梯隊收費行程，首梯即起開放報名至9月7日，目前尚有名額。2、3梯隊將於10月中旬後陸續開放報名。線上報名系統http://signup.taroko.gov.tw/。

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