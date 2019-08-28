上銀科技捐贈機器手臂 嘉惠台中市10所高中職

2019-08-28 14:55

〔記者歐素美／台中報導〕上銀科技與台中市教育局及台中高工、清水高中等共同打造台中第一台「Tai-Win機器人學習車」，並於今天捐贈11台機器手臂給清水高中等10校，供各校科技領域教學使用，讓學生學習工業4.0自動化的實際操作；教育局長楊振昇感謝上銀科技，表示教育局將培育種子教師，共同培育數位科技人才。

捐贈儀式今天在清水高中舉行，上銀科技共捐贈11台機器手臂給台中高中、大甲高中、大甲高工、台中女中、台中二中、豐原高中、僑泰高中、光華高工、中科實中及清水高中。

上銀科技公司助理總經理吳俊良表示，該公司於去年與教育局合作「Tai-Win機器人學習車」，佈置小型生產線，巡迴各校供學生體驗產業科技，這次捐贈價值600萬元的11台機器手臂給參與這項計畫的10所學校，台中高工因主導這項計畫，所以獲贈兩台。

吳俊良說，工業4.0、智慧製造是世界潮流，希望藉此讓學生早一點體認機器人科技，參與未來產業發展趨勢，並讓老師有活化的教材，有實際可操作的教具，增強教學校果，更希望藉此拋磚引玉，呼籲企業界也能夠把相關資源投入到教育界，培養未來的人才，創造社會的價值。

教育局長楊振昇表示，隨著工業4.0時代來臨，消費者購買行為改變，不只注重產品價值，也重視背後的服務與獨特，教育局為打造智慧城市，將國小、國中、高中一貫化科技教育鏈結創客課程，讓學生將創意想法具體化，培養數位科技創作人才，為未來工業4.0人才培育奠定基礎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法