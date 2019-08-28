台中影視扎根校園巡迴映演列車 精挑17部影片前進25所國中小

2019-08-28 14:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市校園巡迴映演列車啟程，新聞局28日召開記者會表示，將於9月3日至11月29日前進25所國中小學校放映，以「青春、人生、冒險」為主題，挑選17部國內外影片，並邀請7位講師座談分享，深耕影視教育。

新聞局表示，這次的劇情片、紀錄片及動畫影片，涵蓋兩性、社會觀察、環境保護、生態探索等議題，如探討家庭關係的《上岸的魚》，呈現原住民和山林保護問題的《山的那一邊》；紀錄片《學習的理由》則對教育體制進行思辯，《後勁：王建民》鼓勵學子尋找學習目標。

另外，動畫片《黑貓魯道夫》描寫面對困境的勇氣和友情的可貴，《萌牛費迪南》則顛覆鬥牛殘暴印象，傳遞尊重多元族群，保有善良和平本性的價值，另外，也挑選在光復新村拍攝、溫暖感人的電影《生生》進行放映。

新聞局指出，17部精挑細選的影片，並邀請7位電影工作者、影評人和專業講師組成講師團，期待在影片故事、優質講師的引導下，讓同學們從更多面向來認識及欣賞電影，同時激發出更多的感動、勇氣和夢想。

朝陽科大傳藝系主任安碧芸說，這次活動特別選擇不少國片，讓孩子認識及學習不同的電影敘事方式，真正將影視扎根教育落實在台中；新聞局表示，會致贈每所放映學校一套影視基本知識的叢書，讓孩子們透過閱讀，埋下影像美感培育的種子，累積影視藝文發展的能量。

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