苗栗北橫橋下淪「垃圾天堂」 廢輪胎、馬桶堆一人高

2019-08-28 15:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市雞心壩至三灣鄉的北橫公路「最後一哩路」正在施工中，但近來卻傳出橋下約300坪土地遭人棄置大量廢棄物，破碎磚牆、舊馬桶、廢輪胎堆得約一人高，讓當地農民怨聲載道，苗栗縣議員陳光軒痛批，苗栗縣政府進行工程卻但卻疏於管理，嚴重怠忽職守，呼籲應立即清查並檢討。

苗縣府工務處土木科長許家誠解釋，該址橋下原有堆放土方，儲備未來施工使用，但經現場勘查後，確認遭堆棄廢棄物的並不屬於工區範圍，屬一般土地遭人傾倒，已通知環保局到場了解。

苗栗北橫公路斗煥坪至三灣段正在施工中，預計明年通車，但位於雞心壩、尚未通車的聯通高架橋下卻被民眾發現大量疑似建築廢棄物，數袋垃圾、紅磚、廢棄輪胎沿著土方到處堆置，甚至還有馬桶等家具，讓當地人直呼「太誇張！」

當地農民說，近1年來陸續有看到卡車沿著一旁便道，明目張膽開到橋下傾倒廢棄物，過去曾有請頭份市公所清潔隊協助清理木材家具，但近來遭傾倒的情況越來越嚴重，卻不見主管單位積極作為。

陳光軒認為，傾倒者儘管可惡，但縣府施作重大公共工程卻疏於管理，任由他人長期違法堆棄，已嚴重失職；呼籲環保局、警察局盡速調查，勿讓頭份淨土淪為「垃圾天堂」。

縣府環保局秘書蔡政勳指出，若經會勘後確認為事業型廢棄物，並追查到行為人，可依廢棄物清理法最重開罰300萬元；但若未能找到傾倒者，則土地管理單位必須負責清除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法