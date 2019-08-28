天氣飆高溫 北市熱危害專案發現12事業單位違規

2019-08-28 14:10

〔記者蔡思培／台北報導〕近來天氣炎熱，北市更飆出36度高溫。台北市勞動局於今年6月啟動「高氣溫戶外作業宣導與勞動檢查」，針對夏天熱危害預防進行勞檢，啟動至今，共發現12家事業單位不符規定，違規者以工地居多。

北市勞動檢查處從6月1日啟動高氣溫戶外作業勞動檢查，檢查對象為工地、路邊道路工程、廣告招牌等戶外工作場地，檢查項目主要為雇主是否提供飲用水、休息場所。勞檢處也會根據氣象局的高溫資訊調整勞檢次數，當出現「橙燈」以上（一天38度、三天達36度）高溫，就會加強檢驗。今年6月1日至今天已進行1822場勞檢，共發現12家事業單位不符規定，多為沒提供飲用水、休息地。皆已通知限期改善，違規者以工地居多。業者在勸導後皆有改善，目前勞檢處尚未開罰。

勞動部於今4月30日修正職業安全衛生設施規則第324條之6規定，規範事業單位於戶外作業時應視天候狀況採取危害預防措施，措施包括提供陰涼之休息場所、提供適當之飲料或食鹽水、調整作業時間、採取勞工熱適應相關措施、留意勞工作業前及作業中之健康狀況、建立緊急醫療、通報及應變處理機制等。

北市勞動檢查處職業衛生科科長相志強表示，雇主若違反上述規定，第一次會被要求限期改善（通常為30天），若沒有限改，可罰新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。若違反規定造成勞工發生熱危害疾病（包括中暑、熱衰竭等），將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，不過勞檢時並未發現狀況。

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