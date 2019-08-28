每月捐助弱勢童 上兵暖男楊清源獲愛民楷模

2019-08-28 13:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕九三軍人節將屆，苗栗縣政府今天表揚敬軍愛民楷模，12受獎者中，在苗栗縣後備指揮部服務的上兵楊清源，每月自發性捐1000元資助苗栗家扶中心或後龍聖方濟育幼院，關懷弱勢兒童不遺餘力，堪稱部隊暖男。

30歲的楊清源，是苗栗縣公館鄉子弟，他原本是義務役士兵，去年轉志願役後，每月固定從3萬多元的薪水中撥出1000元，資助苗栗家扶中心或後龍聖方濟育幼院，被部隊長官推薦為敬軍愛民楷模。

對於受表揚，個性靦腆的楊清源，謙虛地說，尤其他很喜歡小孩子的天真可愛，對於失怙失依的弱勢兒童特別不忍，儘管目前收入不高，但「有一點能力就多幫助別人」，希望讓這些孩子能受到更多關注。

苗栗縣後備指揮部上校指揮官藍才豐指出，楊清源在部隊克盡職責，對於交付任務總認真完成，還會幫助帶領新進弟兄加速熟悉環境，減少不適應狀況，堪稱國軍表率、部隊暖男，此次推薦獲獎，實至名歸。

苗栗縣政府民政處今天在縣府第一辦公大樓舉辦九三軍人節敬軍愛民模範表揚活動，計有8名敬軍楷模、1名愛民模範、3名績優役政人員獲獎，由縣長徐耀昌頒獎表彰「軍愛民、民敬軍」事蹟，促使社會更加祥和。

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