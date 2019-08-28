宜市最年輕代表 教村里幹事健身、保健康

2019-08-28 14:07

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市民代表會最年輕代表連聖懷，本身熱愛健身，也考取國際證照，擔任私人教練，外型健壯的他，今在宜蘭市社福大樓，開設「科學化訓練與健康促進」課程，教授市內的村里長、村里幹事與公所職員健身；連聖懷說，盼藉由他的課程，讓更多人釐清錯誤的健身觀念，並保持身體的康健。

30歲的連聖懷，是宜蘭市民代表會最年輕的代表，國立中山大學機械與機電研究所畢業的他，因為就讀研究所期間，需24小時待在研究室，壓力非常大，讓他的身體變得越來越差，且很容易感冒，因此他下定決心培養運動習慣，並自主學習，吸收各種健身知識。

但連聖懷發現，自己不論做多少下伏地挺身或仰臥起坐，身體卻沒有變得更健壯，他開始到各地上課、進修，學習更多健身知識，更成功考取美國運動委員會的證照，成為私人健身教練。

連聖懷今與宜蘭市公所合作，在社福大樓舉行「科學化訓練與健康促進」課程，教授教授市內的村里長、村里幹事與公所職員健身正確的健身知識；連聖懷說，綜觀國際上的頂尖運動選手，不論是NBA或MLB，或是身材姣好的模特兒影星，他們在進行體能訓練時，卻很少採取那些令人乍舌的方法，其背後的關鍵在科學化訓練，希望他的專業，能夠幫助更多人，獲得更強健的身體。

宜蘭市長江聰淵表示，盼藉由活動的推廣，能讓更多民眾了解運動的藝術，並在運動時安全愉快，期待大家一同加入運動的行列。

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