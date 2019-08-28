南市租金補貼還有名額 30日前快申請

2019-08-28 13:31

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市108年度住宅租金補貼將至108年8月30日截止申辦，南市都發局表示，目前尚未超過核定計畫戶數4606戶，有租屋需求的民眾請儘速於8月30日前提出申請，千萬不要錯過。

都發局表示，租金補貼額度，依實際租金金額核計，每戶每月最高補貼金額3200元，補貼期限最長12期（月）。台南市截至昨天為止，永華及民治市政中心收件大概4200件。另外，各地區公所也有代為收件，核定戶數也快額滿，因此有需求的民眾，動作要快。

都發局表示，今年申請條件為凡戶籍設於台南市年滿20歲，並符合下列家庭組成條件之一者：1.有配偶者。2.與直系親屬設籍於同一戶者。3.單身年滿40歲者。4.父母均已死亡，戶籍內有未滿20歲或已滿20歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力的兄弟姊妹需要照顧者的民眾。

另外，從今年度起租金補貼家庭年所得不列審，僅審核每人每月平均所得，租金補貼、購置住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼所得及財產標準。

都發局說，受理收件時間為週一至週五上午8點半下午5點，請民眾踴躍申請，如對住宅補貼有疑問者，可電洽南市政府都市發展局都市更新科06-3901347、區域計畫科06-6334251。

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