前瞻彰市停車塔蓋不了 民眾崩潰：影城生變第2擊

2019-08-28 13:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕蓋不了！早在去年核定納入前瞻基礎建設計畫的彰化市公所旁第1停車場地上停車塔，彰化縣政府和市公所協商爭議，直到上個月才取得合作共識，不料，本月市公所將經費墊付案送市代表會審議，卻被退回檢討，使得興建案難產，面臨停止開發的僵局。

停車塔開發案一波三折，不少民眾知道最後一哩路竟然卡在代表會引發熱議，有民眾自嘲「影城生變第2擊！」鄰近市公所的光復路郵局改建國賓影城開發案，開發時程遙遙無期，現在連在公所旁蓋個停車塔也碰壁喊卡，彰化人要不到建設，令民眾感嘆實在可悲。

前縣長魏明谷於2018年9月向中央爭取前瞻計畫城鄉建設改善停車問題的計畫經費，獲得核定5座停車場興建案，4座在彰化市、1座在員林市，其中1座因用地開發問題而作罷，最後中央補助4座，分別是台鐵彰化後站停車場、彰化市公所第1停車場地上停車塔、彰化市延平公園地下停車場、員林市崇實高工旁公園地下停車場。

其中，公所旁第1停車場地上停車塔，是縣府與公所意見最分歧的1座，雙方從今年年初協商超過半年，直到今年7月爭議才落幕，雙方同意在地方自籌款項縣府負擔2/3、公所1/3，並由公所負責興建，竣工啟用後再用權利金逐年攤還縣府出資的工程經費，全部攤還完成，日後營運收入全歸公所所有。

市公所公用事業課長林棕元表示，停車塔興建案規劃地上260格停車格，開發經費總計約2.28億元，中央補助1.12億元、地方自籌1.16億元，地方自籌部分縣府負擔約7766萬元、市公所約3883萬元，今年6月中旬公所送代表會臨時會討論，代表會同意興建，但公所於8月12日代表會臨時會提出工程墊付案，卻被代表會以商業區開發停車塔有所疑慮退回此一墊付案。

林棕元指出，代表會退回理由是要求市公所全面通盤規劃相關土地，以帶動周邊商機，代表會前後立場不同，態度原先同意後又反對，市公所傷透腦筋，還須內部開會研商解決之道，最終還是希望爭取代表會同意。

對此，縣府工務處運輸管理科長許僅宜說，縣府已籌措好須負擔停車塔開發案經費，中央補助前瞻興建停車場的計畫要求2021年8月前啟用，距離期限還有2年時間，就縣府立場當然希望能依雙方協議結果如期開發，市公所和代表會之間意見分歧，縣府無法插手也無權介入，代表會同意與否還是要由市公所自行解決。

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