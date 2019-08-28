市圖「閱讀運動會」進入倒數 週末蘆竹復興集點抽好禮

2019-08-28 12:55

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市立圖書館暑期推好書交換的「閱讀運動會」行之有年，今年結合親子嘉年華活動在市內13個行政區辦理，自7月13日在中壢舉辦首場次起，陸續在桃園、龍潭、楊梅等區進行，本周休二日分別在蘆竹、復興區即將進入倒數第2、3場，活動內容有得看也有得玩，Kiss Me親一下劇團的「兒童劇」、「好書交換活動」、「闖關遊戲」集點及有25項好禮的「摸彩活動」等，絕對不能錯過！

市圖表示，民眾只要憑「好書交換卡」到親子嘉年華活動現場，就可以參加「好書交換換書活動」，以1點換1本，挑選喜歡的圖書，出示「桃園市立圖書館借書證」還可以多換2本，民眾若是沒有「好書交換卡」，也可以攜帶最多5本到活動現場的收書櫃台，一樣可以參加活動。

本月31日（週六）在蘆竹區南崁國小活動中心的活動，由Kiss Me親一下劇團演出「布萊梅樂隊」的兒童劇，藉由故事中的驢子、狗、貓與雞在旅途過程中的所見所聞，強調自我價值的重要性。

至於9月1日（星期日）在復興區三民里多功能活動中心的場次，Kiss Me親一下劇團要跟大家說不一樣的故事，「伊索說故事」兒童劇改編自伊索寓言，由3隻動物角色演繹3種不同個性，再以此3種不同個性延伸出快樂生活的哲理。

有關「2019閱讀運動會─蘆竹場及復興場親子嘉年華」詳細活動內容，請洽活動官網（https://www.2019readingfestival.com/service/1.htm），或洽02-33433622

活動現場還有許多闖關遊戲。（記者陳恩惠翻攝）

Kiss Me親一下劇團在蘆竹區演出兒童劇「布萊梅樂隊」。（記者陳恩惠翻攝）

Kiss Me親一下劇團在復興區則演出兒童劇「布萊梅樂隊」。（記者陳恩惠翻攝）

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