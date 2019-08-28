神隱5天後發4點聲明！江孟芝：25萬設計費全數捐出

2019-08-28 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕集集彩繪列車爭議持續延燒，負責該案的設計師江孟芝先遭爆車上字體採用未取得版權的康熙字典體，並坦言原先的石虎圖案是從圖庫買來的，隨後關閉臉書多日。神隱5天後，江孟芝今天發表4點聲明，表示對此事件感到抱歉與內疚，將會全數捐出設計經費的25萬元。

江孟芝今天重啟臉書，並且發表聲明指出，針對整個集集彩繪列車所延伸出的風波，感到抱歉與內疚，因為她的疏忽沒有辨別石虎的特徵，在合法使用素材的情況下，造成這次大家爭論的焦點，她願意扛起所有責任，設計經費為25萬元，全數捐給特有生物研究保育中心，專款專用於石虎的救傷野放。

江孟芝也感謝俄羅斯的設計師Катя Молодцова無私提供石虎圖樣供大眾使用，也因為有這次的過程，讓她學習到寶貴的一課，在未來設計上我會更加小心謹慎，大家對她批評指教，都是她設計生涯上的動力。

另外，對於網路及社群上的不實攻擊，江孟芝也做出澄清，她表示，出國、房租、生活費、學費、簽證，以及家裡的醫療費用，都是出自她自己的收入，完全沒有如網友所說的有男友金援。關於網友提到沒有CS背景，江孟芝說，自己的所有作品皆由自己製作完成，完全沒有委外廠商協助。

江孟芝強調，為保護家人及自己，在此呼籲所有的網友應理性發言，同時面對不實的指控及誹謗，她也將透過法律程序保障自己權利，未來相關案件的細節，也將委由律師統一協助。

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