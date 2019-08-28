台灣這個計畫令人驚艷 國際扶輪社總會補助6萬美金！

2019-08-28 12:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市石碇區和平國小利用暑假將山上的泉水導入校園生態池和戲水池，再流入方格造型水梯田，讓校園的動植物生態更豐富，而且因為蜻蜓、青蛙和蓋斑鬥魚的復育，讓校園裡令人討壓的小黑蚊銳減，師生都十分開心，和平國小校長姜孟佑說，感謝生態建築師陳江河與環境藝術家何俊賢的協助，以及國際扶輪社總會、愛普生（EPSON）科技的經費支持，讓師生擁有更好的教育環境。

姜孟佑說，和平國小雖然是百人小校，獲得陳江河與何俊賢協助，將這些自然資源融入師生日常生活與教育學習，所需經費由台北百華扶輪社與台灣愛普生科技公司贊助，甚至獲得國際扶輪社美國總會支持，贊助水源系統整合經費，將「和平生態水樂園」的生態池和上下游水管路系統；末端的「和平水梯田」用枕木梯田打造，呼應學校的特色課程主軸「食農教育」，也是學校新地景。

和平國小原本就將山泉水做為校園沖廁、植栽澆灌用，陳江河在百華扶輪社協助下，爭取到國際扶輪「清潔用水」實踐計畫的經費支持，再將泉水經過沉澱、過濾、殺菌過程，其水質已達飲用水的標準，增設生態水池、雨水回收再利用系統、免沖水科技便斗、汙水現地處理（中水）系統及和平水稻田等多樣性水資源教育設施，並打造成為三水（山泉水、雨水、中水）節能環境與循環經濟示範點。

水梯田是2011年台灣綠建築首獎得主何俊賢設計，善用山澗水營造出讓水慢慢流的緩衝區，提供稻子等水生植物的生長區域，也是水生昆蟲、魚類和小動物的棲地，而許多蚊子的天敵如大肚魚、蓋斑鬥魚與蜻蜓也都是和水有關的生物，打造出平衡生態，提供師生更舒適的活動和教育場域。

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