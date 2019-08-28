心病從腸醫 台大研究：吃生大蒜可改善心血管疾病

2019-08-28 12:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕已有許多研究指出，吃紅肉和蛋後人體產生的氧化三甲胺容易造成心血管疾病，台大研究團隊成功開發全球第一個「口服肉鹼耐量試驗」來測試人體的氧化三甲胺產能，研究發現吃葷比吃素產能多10倍，研究也建議每天吃1瓣到3瓣的生大蒜可以減少氧化三甲胺產生，改善心血管疾病。

台大醫學院教授吳明賢和台大食科所教授沈立言團隊，成功開發出口服肉鹼耐量試驗方式OCCT，可以個人化測量人類腸道菌生成氧化三甲胺TMAO的產能，團隊更進一步證明，吃生大蒜可以降低氧化三甲胺的產生，進而調控腸道菌、改善心血管疾病，文章今年登上消化醫學期刊Gut，今天團隊在科技部舉行研究成果發表。

吳明賢指出，紅肉和蛋中的肉鹼、蛋鹼進入胃腸道後，會被部分腸道菌分解形成三甲胺，三甲胺經過肝臟代謝後會產生氧化三甲胺，過去已有研究指出，氧化三甲胺濃度過高會造成動脈血管硬化、血小板凝集，進而造成心肌梗塞，經統合分析大約10微莫耳濃度就會提高7%罹患風險。

吳明賢表示，但不是所有人吃紅肉或蛋的氧化三甲胺產能都一樣，團隊進一步開發口服肉鹼耐量測試，服用肉鹼試劑前、服後24小時和48小時後抽血量測氧化三甲胺產能，研究發現，葷食者產能是素食者的10倍，罹患心血管疾病曾做過支架的病人經過測試，吃素後氧化三甲胺就有降低。

對於如何降低氧化三甲胺，沈立言指出，研究也發現，吃生大蒜可以減少體內產生TMAO，研究結果建議，60公斤體重的成人，每天吃1瓣到3瓣的大蒜，大概5到10克，就可以有預防心血管疾病的潛力，而且生大蒜中含有較多大蒜素才有用，烹煮過的大蒜素會降低，也提醒民眾不要空腹吃大蒜，對腸胃道會太過刺激。

文章第一作者、台大食品科技研究所博士班學生吳偉愷表示，過去有研究團隊在受試者空腹時抽血檢測一次，但是很快就會被尿液代謝，所以大部分測到的量都很低，但是他們開發的檢測方式可以知道吃了肉鹼後24到48小時內的產出，目前是以驗血為主，由於研究也發現同時間點血液與尿液中TMAO濃度具有高度的相關性，希望之後可以朝尿液檢測發展。

吳明賢也指出，他們是全球第一個開發這樣試驗方法的研究團隊，目前已經取得美國和台灣先期專利，將可望在臨床應用，做為個人化營養飲食、心血管疾病、氧化三甲胺生物標記的參考標準。

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