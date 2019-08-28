泰國南仙「舞獅疊羅漢」聞名國際！新北市泰山獅王文化節登場

2019-08-28 11:45

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市泰山獅王爭霸賽「獅戰十三，爭霸泰山」將於8月31日在泰山體育館登場，今年邀請以「舞獅疊羅漢」聞名的泰國南仙龍獅團進行示範賽，並於10月16日（農曆9月18日）在頂泰山巖及下泰山巖安排參賽隊伍舉行「顯應祖師聖誕大典遶境活動」。

泰山獅王爭霸賽邁入第13年，今年共8組社會組，包括基隆長興呂師父龍獅團、台灣南仙龍獅體育會、台灣培德龍獅團、新竹聯豐獅龍戰鼓團、台中大鵬龍獅戰鼓團、沙鹿紘日館龍獅團、台南雄威館及基隆吉師打龍獅團等，以及5組由新北市國小組成的少年組參賽。今舉行記者會由「同榮國小武術獅隊」拉開序幕，接著由獅王親善大使-獅寶搭配，演出醒獅八態「醉、睡、醒、喜、驚、疑、怒、樂」，並在會中抽出比賽順序。

文化局長蔡佳芬表示，藉由在地性文化能凝聚在地士氣，也象徵不同世代的傳承，傳統文化更重要的是創新、新世代的活力。當年推動泰山獅王爭霸賽的前鄉長、現任市議員宋明宗指出，新北市經過13年，已從縣轉為市，仍持續保存在地活動，讓各地了解泰山區的文化傳統，感謝市長、區長及在地人士的支持。

另外，文化局指出，泰山獅王爭霸賽活動當天將舉辦「獅在有趣 樂活嘉年華」系列活動，包括互動式「弄獅體驗區」、結合社福機構的「創意餐車」、手作「獅藝藏書票」，以及享用祖師爺平安粥，更多活動資訊可至「泰山獅王爭霸賽」臉書粉絲專頁查詢。

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